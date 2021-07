Ok alla Camera per la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, la palla al governo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma - Tre mesi dopo il Senato, anche la Camera approva la mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell'Universita' di Bologna, detenuto in Egitto ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma - Tre mesi dopo il Senato, anche laapprova la mozione per chiedere il conferimento dellaitaliana a, lo studente dell'Universita' di Bologna, detenuto in Egitto ...

lauraboldrini : Il #DdlZan andrà in Aula, al Senato, il 13 luglio. Finalmente! Se la stessa maggioranza che ha votato il ddl alla… - amnestyitalia : Sulla cittadinanza italiana a #PatrickZaki anche oggi alla Camera il governo ha ripetuto la solita parola: cautela.… - meb : Votata finalmente alla Camera la mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza italiana a #PatrickZaki. I… - RitaSelvaggia : RT @mariobianchi18: Approvata alla Camera la mozione per conferire la cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Indovinate di chi è stata l'un… - TravoltoJohn : RT @gmarcoc: Il voto di oggi dei capigruppo che calendarizza il #DDLZan per il 13 luglio certifica che esiste ancora la possibilità di una… -