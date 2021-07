Nel Chianti, una villa progettata da Michelangelo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche le ville hanno alberi genealogici e, inevitabilmente, qualcuno è più imponente di altri. villa Mangiacane ne ha uno di tutto rispetto, al punto che le piante delle sue origini sono conservate anche all’interno della Galleria degli Uffizi di Firenze. Secondo la vulgata, questa casa signorile adagiata tra le colline del Chianti risalente al XIV secolo sarebbe appartenuta alla famiglia Machiavelli, compreso lo stesso Niccolò, autore de “Il Principe”, che l’ avrebbe ereditato dal padre Bernardo, e risulterebbe disegnata da Michelangelo Buonarroti. Le prove dell’attribuzione al maestro che ha dipinto la Cappella Sistina sono ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche le ville hanno alberi genealogici e, inevitabilmente, qualcuno è più imponente di altri.Mangiacane ne ha uno di tutto rispetto, al punto che le piante delle sue origini sono conservate anche all’interno della Galleria degli Uffizi di Firenze. Secondo la vulgata, questa casa signorile adagiata tra le colline delrisalente al XIV secolo sarebbe appartenuta alla famiglia Machiavelli, compreso lo stesso Niccolò, autore de “Il Principe”, che l’ avrebbe ereditato dal padre Bernardo, e risulterebbe disegnata daBuonarroti. Le prove dell’attribuzione al maestro che ha dipinto la Cappella Sistina sono ...

Advertising

evelina_fraser : @buonaezitta Prego! Inoltre (direttamente da mio papà che di vino se ne intende): nel dubbio, compra un Chianti. ?? - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Nove nuovi casi Covid e nessun decesso in provincia di Firenze: uno nel nostro territorio. Notifi… - GazzChianti : SAN CASCIANO - Rotary Club San Casciano Chianti, Gianni Spulcioni è il nuovo presidente. Lunedì 5 luglio ha ricevut… - AD_italia : Nel Chianti, una villa progettata da Michelangelo - AD Italia - MIiracleAligner : Ma è sicuro di stare bene? La sua idea di vita in campagna è forse quella del magnate russo in vacanza nel Chianti? -