MORTAL KOMBAT: diretto da Simon McQuoid in DVD, Blu-Ray, 4K (Di mercoledì 7 luglio 2021) “MORTAL KOMBAT”: diretto da Simon McQuoid, la nuova esplosiva avventura cinematografica ispirata alla celebre saga di videogame, prodotta da James Wan, arriva in Italia in DVD, Blu-ray, 4K UHD e Steelbook 4K UHD dal 7 luglio. MORTAL Combat è disponibile in digitale? Il film è inoltre già disponibile per l’acquisto digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. MORTAL KOMBAT: diretto da Simon McQuoid: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) “”:da, la nuova esplosiva avventura cinematografica ispirata alla celebre saga di videogame, prodotta da James Wan, arriva in Italia in DVD, Blu-ray, 4K UHD e Steelbook 4K UHD dal 7 luglio.Combat è disponibile in digitale? Il film è inoltre già disponibile per l’acquisto digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.da: ...

Advertising

Think_movies : “Mortal Kombat”: disponibile dal 7 luglio in DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K - empitalia : Mortal Kombat: qual è il vostro combattente preferito? ?? Io mio è Scorpion, naturalmente! ?? Questa T-shirt e i prod… - GianlucaOdinson : Mortal Kombat da oggi anche in Ultra HD 4K e Blu-ray - WarnerBrosIta : Ispirato alla celebre saga di videogame e prodotto da James Wan, Mortal Kombat è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UH… - DelgeIl : @TanaPapiNerd Uno invece diventerà un personaggio di mortal kombat -