Maurizio Costanzo contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi | “Un po’ di rispetto no?”

(Di mercoledì 7 luglio 2021). Tutta colpa di una mancata citazione da parte dell’amministratore delegato del Biscione durante l’incon la stampa, per una atipica presentazione dei palinsesti, avvenuta lo scorso 1° luglio. Il giornalista occuperà ancora due spazi importanti in seconda serata su Canale 5 con il “Show” e “L’Intervista“, programmi di successo confermati ma non citati dall’ad durante la conferenza: “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma ...

Advertising

elymini82 : Solo le invasate possono credere a una storia del genere ad aprile era ancora palesemente innamorato di francesco b… - ansiaecaffe : Quindi a casa Costanzo c’è una faida tipo Twitter tra Maurizio zorpo e Maria TomTom, adoro - GiuseppeporroIt : Maurizio Costanzo VS Pier Silvio Berlusconi: il rimprovero del conduttore #mauriziocostanzo #piersilvioberlusconi - CronacaSocial : I vicini di casa di Raffaella Carrà parlano della malattia ?? ???? - pezslaugh : RT @GiusCandela: Maurizio Costanzo contro Mediaset e Piersilvio Berlusconi. (Repubblica) -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

la Repubblica

Successivamente, così come si legge, sarebbero arrivati i messaggi privati su Instagram e il primo appuntamento fino all'ufficializzazione in radio da. Proprio Zorzi , in quella ...Al tempo ero un liceale, ma ricordo le interviste, ilShow e le tante invettive dell'autrice. Due milioni e mezzo di copie, mica bruscolini. Poi arrivarono altri romanzi come ...La state ascoltando da due giorni, quella «A far l'amore comincia tu» per cui la voce di Raffaella Carrà è entrata nel film premio Oscar La Grande Bellezza ri-contagiando il mondo e arrivando a rimand ...Maurizio Costanzo lancia una frecciatina contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi. Il giornalista e volto simbolo della televisione italiana, in una recente intervista ha ammesso di non aver gradito i ...