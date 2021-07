Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon 2021: nuova classifica e montepremi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini è in semifinale a Wimbledon 2021. L’azzurro si è aggiudicato anche la contesa contro il canadese Felix Auger-Aliassime, dando seguito all’ottimo torneo disputato finora. Ora Matteo non vuole smettere di sognare e va a caccia della sua prima finale in uno slam. Nessun italiano è stato mai capace di spingersi così avanti sui prati di Church Road. IL TABELLONE IL montepremi L’azzurro grazie al successo nei quarti di finale contro Auger-Aliassime si porta a casa una buona somma di denaro: sono ben 541.582 gli euro che sono stanziati per i giocatori perdenti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021)è in. L’azzurro si è aggiudicato anche la contesa contro il canadese Felix Auger-Aliassime, dando seguito all’ottimo torneo disputato finora. Oranon vuole smettere di sognare e va a caccia della sua prima finale in uno slam. Nessun italiano è stato mai capace di spingersi così avanti sui prati di Church Road. IL TABELLONE ILL’azzurro grazie al successo nei quarti di finale contro Auger-Aliassime si porta a casa una buona somma di denaro: sono ben 541.582 gli euro che sono stanziati per i giocatori perdenti ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - WeAreTennisITA : MATTEO VOLA IN SEMI ?? Nel giorno che chiude un’era a Wimbledon, c’è anche Berrettini fra i 4 migliori del torneo.… - linformatore11 : TENNIS WIMBLEDON storica vittoria di Matteo Berrettini vince contro Auger-Aliassime 6/3 5/7 7/5 6/3, un italiano va… - 1962Greco : Due soli italiani sono arrivati in semifinale a Wimbledon, a distanza di 61 anni: il primo (Nicola Pietrangeli) era… -