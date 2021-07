L’ultimo saluto di Roma a Raffaella Carrà. Applausi, fiori gialli e lacrime al corteo funebre (video) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Applausi dai balconi, fiori gialli, il suo colore preferito, commozione. Roma abbraccia per l’ultima volta Raffaella Carrà, morta martedì scorso all’età di 78 anni nell’incredulità generale. Fino alL’ultimo la regina della televisione italiana, amatissima all’estero, ha tenuto nascosta la sua malattia. Il corteo funebre per Raffaella Carrà: lacrime e commozione Una folla di amici, fan, giornalisti e fotografi accompagna il carro funebre grigio metallizzato con il feretro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021)dai balconi,, il suo colore preferito, commozione.abbraccia per l’ultima volta, morta martedì scorso all’età di 78 anni nell’incredulità generale. Fino alla regina della televisione italiana, amatissima all’estero, ha tenuto nascosta la sua malattia. Ilpere commozione Una folla di amici, fan, giornalisti e fotografi accompagna il carrogrigio metallizzato con il feretro ...

