Luis Enrique, che signore: “è stata una partita bestiale, uno spettacolo incredibile e di altissimo livello. Adesso tiferò Italia in finale” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Foto di Facundo Arrizabalaga / Ansa L’allenatore della Spagna Luis Enrique dopo l’eliminazione rimediata ai rigori commenta la partita e confessa di tifare per l’Italia nella finale in programma per Domenica sera a Londra “Sono felice per quello che ho visto ho goduto di una partita di altissimo livello, penso che sia stato uno spettacolo incredibile per i tifosi, quindi non ho alcun rimpianto, ognuno fa il proprio mestiere“. Così Luis Enrique, dai microfoni di RaiSport, commenta la semifinale andata ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Foto di Facundo Arrizabalaga / Ansa L’allenatore della Spagnadopo l’eliminazione rimediata ai rigori commenta lae confessa di tifare per l’nellain programma per Domenica sera a Londra “Sono felice per quello che ho visto ho goduto di unadi, penso che sia stato unoper i tifosi, quindi non ho alcun rimpianto, ognuno fa il proprio mestiere“. Così, dai microfoni di RaiSport, commenta la semiandata ...

