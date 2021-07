(Di mercoledì 7 luglio 2021) Era l’autunno 2019 eridevano e giocavano a golf in una delle più belle puntate di “A Raccontare comincia Tu”, purtroppo l’ultimo programma tv di. Due icone dello spettacolo, due simboli del talento, della gavetta, del carisma.la ricorda con un intenso messaggio sui social. Miei cari tutti, sono sconvolta dalla notizia della nascita al cielo della nostraCarrá. Come in Franciadella Repubblica, la Marianne, è stata spesso raffigurata da grandi artiste come ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: LORETTA GOGGI E IL RICORDO DI RAFFAELLA CARRÀ: 'L'IMMAGINE FEMMINILE DELL'ITALIA' - bubinoblog : LORETTA GOGGI E IL RICORDO DI RAFFAELLA CARRÀ: 'L'IMMAGINE FEMMINILE DELL'ITALIA' - arual812 : @lamorsfigato Non eri ancora nato quando Ron vinceva il Festival di Sanremo con questa canzone ?? come io quando Lor… - LBCR98 : RT @lasoralalla: Loretta Goggi mi ha dato il colpo definitivo - GammaStereoRoma : Loretta Goggi - Io Nascerò -

Ultime Notizie dalla rete : LORETTA GOGGI

Ultime Notizie Flash

Un po' comee Rita Pavone . Era una donna forte che ha sacrificato la sua vita personale per il lavoro. Oggi non solo la stampa italiana ma anche quella estera parlano della scomparsa ...Un po' comee Rita Pavone . Era una donna forte che ha sacrificato la sua vita personale per il lavoro. Oggi non solo la stampa italiana ma anche quella estera parlano della scomparsa ...Mathieu, C. Deneuve, così l’Italia potrebbe benissimo avere il volto di Raffaella!” inizia così il messaggio che Loretta Goggi ha postato sui social per ricordare Raffaella Carrò. Si è presa del tempo ...Amico e collega della 78enne da decenni, ricorda commosso la mitica bionda Il cantante e paroliere 76enne è devastato: anche lui era all’oscuro della sua malattia Cristiano Malgioglio è devastato per ...