La carenza di semiconduttori e materie prime frena l'industria tedesca (- 0,3%). Cina pronta ad annuncio tassa export acciaio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mordono la carenza di semiconduttori e la penuria di materie prime. La produzione industriale tedesca è calata a sorpresa a maggio accusando una flessione dello 0,3% rispetto ad aprile, contro previsioni di un rialzo dello 0,5%. Sull'anno si registra un incremento del 17,3%. La stima era di un +17,7%. A pesare sull'indice complessivo sono le difficoltà dell'industria automobilistica, alle prese con il quinto mese consecutivo in calo a causa principalmente della carenza di componenti. Negli stabilimenti auto la produzione è scesa del 7,2% e al momento risulta di quasi un terzo al di sotto ...

