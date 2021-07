Italia - Spagna, brivido e gioia: è finalissima (Di mercoledì 7 luglio 2021) Jorginho! Sì Jorginho! Lo abbiamo urlato tutti insieme seguendo quella traiettoria placida ma letale alla sinistra di Unai Simon. Jorginho, sì, Jorginho è il meraviglioso artefice di una finale ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Jorginho! Sì Jorginho! Lo abbiamo urlato tutti insieme seguendo quella traiettoria placida ma letale alla sinistra di Unai Simon. Jorginho, sì, Jorginho è il meraviglioso artefice di una finale ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spagna Indicazioni rialziste per Esprinet Chiusura del 6 luglio Giornata fiacca per il distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna , tra i titoli del FTSE Italia Star , che chiude gli scambi con un trascurabile 0%, anche se il quadro tecnico di medio rimane positivo. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a ...

Stadi aperti. La Serie A imita l'Europa e invia una lettera a Gravina ... Francia, Spagna e Inghilterra hanno già annunciato porte aperte ai tifosi dalla prossima stagione, scrive Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport . L'Italia è ancora ferma al 25%, quota che le ...

Italia-Spagna, la Nazionale di Mancini dedica la vittoria a Spinazzola. VIDEO Sky Sport Chiesa emoziona: «Dedico il premio di MVP a Spinazzola» Chiesa emoziona: «Dedico il premio di MVP a Spinazzola». Le dichiarazioni dell’esterno dell’Italia Federico Chiesa è l’MVP di Italia-Spagna. Ai microfoni di Sky Sport commenta così la vittoria: «Abbia ...

L'Italia è in finale: battute le Furie Rosse ai rigori, decisivi Donnarumma e l'ultimo rigore segnato da Jorginho Gli Azzurri vincono ai rigori e rimangono a Londra dove Domenica 11 si giocherà a Wembley la finale del Campionato europeo: dopo 120 minuti di sofferenza con i goal di Chiesa e Morata, decisivo il rig ...

