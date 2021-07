Inghilterra-Danimarca 1-1, seconda semifinale – La diretta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Inghilterra e Danimarca in campo a Wembley per la seconda semifinale di Euro 2020. Chi vince, affronta l’Italia domenica per il titolo continentale. La Danimarca non ha nessun timore reverenziale in casa dell’Inghilterra, spinta dalla bolgia di Wembley. L’equilibrio salta al 29? per una prodezza di Damsgaard, protagonista della prima fase del match. Il gioiellino 21enne della Sampdoria prima scalda il piede con una conclusione a giro che finisce sul fondo, poi fa centro su calcio piazzato. Al 29?, punizione perfetta da 25 metri abbondanti: Pickford può solo sfiorare il pallone, 0-1. La ... Leggi su funweek (Di mercoledì 7 luglio 2021)in campo a Wembley per ladi Euro 2020. Chi vince, affronta l’Italia domenica per il titolo continentale. Lanon ha nessun timore reverenziale in casa dell’, spinta dalla bolgia di Wembley. L’equilibrio salta al 29? per una prodezza di Damsgaard, protagonista della prima fase del match. Il gioiellino 21enne della Sampdoria prima scalda il piede con una conclusione a giro che finisce sul fondo, poi fa centro su calcio piazzato. Al 29?, punizione perfetta da 25 metri abbondanti: Pickford può solo sfiorare il pallone, 0-1. La ...

