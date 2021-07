F1 | Fernando Alonso | “Quanto sei l’unico a fare correttamente la prima curva ti senti un po’ stupido”

(Di mercoledì 7 luglio 2021)critica le norme relative ai track limits dopo il doubleheader di Spielberg. Il doppio fine settimana austriaco ha riportato alla luce un tema che è sempre più centrale nella massima formula odierna, un nodo che non si riesce a sciogliere. Il due volte campione del mondo ha dichiarato a ‘Motorsport.com’: “Abbiamo corso due volte al Red Bull Ring e sono statoa sorpassare le vetture all’inizio e frenare molto tardi all’interno di1. Questa volta ho superato Ricciardo e Leclerc sono andati fuori pista e mi hanno ripassato”.ha sollevato un problema evidente, un limite che ...

Da un avvio di campionato nel quale, Bahrain a parte, la Alpine meglio piazzata in griglia era quella del pilota francese, si è passati a registrare un, da Baku in poi, regolarmente ...L' abbraccio con George Russell non è stato l'unico momento 'tenero' didopo il Gran Premio d'Austria. Sarà stato l'entusiasmo di essere andato ancora a punti, sarà - molto più probabilmente - la voglia di proseguire la bella iniziativa di scambiare i ...Fernando Alonso critica le norme relative ai track limits dopo il doubleheader di Spielberg. Il doppio fine settimana austriaco ha riportato alla luce un tema che è sempre più centrale nella massima f ...Jacopo Rubino Stavolta ci è arrivato davvero vicino, mancavano solo tre giri. George Russell era decimo, poi si è arreso al sorpasso di Fernando Alonso, al termine di una lotta bella ed ...