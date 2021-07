Elex 2 sarà tradotto anche in italiano – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Piranha Bytes ha annunciato sul canale Discord ufficiale del gioco, che2 avrà i testi tradottiin, per soddisfare le richieste dei fan..2 avrà i testi tradottiin. Laè stata data da Piranha Bytes stessa sul canale discord ufficiale del gioco. Oltre all’, sono state aggiunte altre due lingue tra quelle supportate dal gioco al lancio: spagnolo e giapponese. Badate bene che si parla solo di traduzione del testo scritto, non di doppiaggio, che rimane invece solo in inglese, tedesco e polacco. ...

Il numero complessivo di parole pronunciatesuperiore al 350.000 Non solo, ma insieme a ... AttualmenteII non ha ancora una data di lancio, ma secondo gli sviluppatori arriverà presto.Chi ha già graditoprobabilmente felice di sapere che gli equilibri di gioco non sembrano proprio stravolti in questo sequel, gli altri forse saranno un po' meno intrigati da questa notizia.