Diritti civili: la povertà, ultima frontiera della discriminazione, quella reale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cos’è un diritto? Un bisogno irrinunciabile, senza il quale non ci è consentito né vivere né realizzarci. Come affermava Bobbio, viviamo nell’era dei Diritti, non più garantiti dallo Stato ma inerenti alla condizione umana. Se pensiamo alla società antiche basate sullo schiavitù o ai totalitarismi, o ci portiamo in altre culture, sotto altri governi, ci rendiamo conto che la pratica dei Diritti è ancora un fatto locale, culturale, o, come mostra la crisi pandemica, contingente. La sfera dei Diritti, nel mondo occidentale, si è andata ampliando ed evolvendo col mutare delle società; a quelli di prima generazione, di matrice liberale, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cos’è un diritto? Un bisogno irrinunciabile, senza il quale non ci è consentito né vivere né realizzarci. Come affermava Bobbio, viviamo nell’era dei, non più garantiti dallo Stato ma inerenti alla condizione umana. Se pensiamo alla società antiche basate sullo schiavitù o ai totalitarismi, o ci portiamo in altre culture, sotto altri governi, ci rendiamo conto che la pratica deiè ancora un fatto locale, culturale, o, come mostra la crisi pandemica, contingente. La sfera dei, nel mondo occidentale, si è andata ampliando ed evolvendo col mutare delle società; a quelli di prima generazione, di matrice liberale, ...

"Fr... di m...": se la candidata Pd fa commenti omofobi
"Mentre fioccano le accuse contro Renzi, paragonato ad Orban, e in tanti dispensano lezioni su identità di genere e tutela dei diritti civili - ha fatto presente la deputata renziana - , nella mia ...

Iran, vi spiego perché la presidenza Raisi parte in salita
...grazie al quale l'Iran accettava di limitare il suo programma nucleare ad usi esclusivamente civili,...popolo essi debbono essere apprezzati per il loro lavoro? Io sono fiero di aver difeso i diritti ...

"Diritti in mostra", nei negozi Lush l'esposizione sui diritti civili
Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, in occasione della campagna Cittadinanza Nero su Bianco, promossa da The Black Post per chiedere una nuova legge sulla cittadinanza che riconosca ...

