Cottarelli | Interspac? Forse anche 3 4 investitori

(Di mercoledì 7 luglio 2021) "Più arrivano adesioni e più possibilità ci sono. Ma il progetto non riguarda solo i piccoli, piccoli interisti. C'è un modello in cui tanti danno poco, tanti che danno un po' di più e poi ...

È grande la curiosità legata al progetto, l'iniziativa di azionariato popolare promossa dall'economista Carloche ha convogliato decine e decine di vip, tifosi illustri ed ex calciatori attorno al rilancio dell' Inter , ...Si allarga ancora la platea dei soci sottoscrittori di, il progetto di azionariato popolare per supportare l' Inter . E questa volta tra gli ...il progetto ideato da Carlo. '...In chiave societaria sta prendendo piede anche il progetto Interspac, lanciato da Carlo Cottarelli. Al progetto di azionariato popolare hanno aderito nella giornata di oggi Amadeus, Francesco ...Altri tre storici tifosi nerazzurri come Amadeus, Marco Materazzi e Francesco Facchinetti aderiscono al progetto Interspac, la società presieduta da Carlo Cottarelli che vuole aiutare l'Inter con un ...