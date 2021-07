Coronavirus, boom di contagi a Calvizzano: il sindaco prepara una mini zona rossa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il comune di Calvizzano, nell’area nord di Napoli, ha registrato un cospicuo aumento di contagi, forse a causa della variante Delta. Attualmente, infatti, sono 52 i nuovi casi da Coronavirus, a denunciare l’accaduto il sindaco. boom DI contagi – “L’indice di contagio regionale è all’11,67 %. A Calvizzano siamo al 116 %. È evidente che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il comune di, nell’area nord di Napoli, ha registrato un cospicuo aumento di, forse a causa della variante Delta. Attualmente, infatti, sono 52 i nuovi casi da, a denunciare l’accaduto ilDI– “L’indice dio regionale è all’11,67 %. Asiamo al 116 %. È evidente che L'articolo

Advertising

Corriere : Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni - alexfoti : RT @Corriere: Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni - Profilo3Marco : RT @Corriere: Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni - CamyGaly : RT @Corriere: Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni - wagjuer : RT @Corriere: Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni -