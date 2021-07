Carolina Marconi si rasa i capelli: “La salute è la cosa fondamentale” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Carolina Marconi sta combattendo la sua battaglia contro il tumore al seno e condivide alcuni momenti di questa lotta con la sua community Solo pochi giorni fa, Carolina Marconi aveva mostrato alla community di Instagram di aver tagliato i capelli e spiegando quanto averlo dovuto fare la facesse soffrire, ma che l’importante è stare bene e sconfiggere il tumore al seno. Una scelta necessaria legata alla caduta dei capelli a causa della chemioterapia. In queste ore, però, Carolina Marconi è tornata su Instagram per mostrare un ulteriore cambiamento. L’ex ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)sta combattendo la sua battaglia contro il tumore al seno e condivide alcuni momenti di questa lotta con la sua community Solo pochi giorni fa,aveva mostrato alla community di Instagram di aver tagliato ie spiegando quanto averlo dovuto fare la facesse soffrire, ma che l’importante è stare bene e sconfiggere il tumore al seno. Una scelta necessaria legata alla caduta deia causa della chemioterapia. In queste ore, però,è tornata su Instagram per mostrare un ulteriore cambiamento. L’ex ...

