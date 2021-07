Carolina Marconi ha deciso di rasarsi i capelli a zero da sola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Carolina Marconi, l’ex gieffina, sta combattendo una grande battaglia che, purtroppo, coinvolge molte donne, il tumore al seno. Una forza indescrivibile che, però, per un momento però è crollata. Negli ultimi giorni la caduta delle ciocche si è intensificata e la giovane ha deciso di prendere una decisione molto forte. La 43enne italo-venezuelano da poche settimane ha iniziato la chemioterapia ed è stato un brutto colpo quando le prime ciocche hanno iniziato a cadere. Un momento che ha fatto capire a Carolina che doveva prendere la situazione in mano e quindi ha deciso si rasarsi i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021), l’ex gieffina, sta combattendo una grande battaglia che, purtroppo, coinvolge molte donne, il tumore al seno. Una forza indescrivibile che, però, per un momento però è crollata. Negli ultimi giorni la caduta delle ciocche si è intensificata e la giovane hadi prendere una decisione molto forte. La 43enne italo-venezuelano da poche settimane ha iniziato la chemioterapia ed è stato un brutto colpo quando le prime ciocche hanno iniziato a cadere. Un momento che ha fatto capire ache doveva prendere la situazione in mano e quindi hasii ...

