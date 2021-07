Bonus tv 2021, come funziona (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 luglio 2021 - Dal 1 luglio 2022 chiuderà i battenti il sistema di trasmissione televisiva digitale Dvb - T e si passerà a quello di seconda generazione, il Dvb - T2 . Chi ha una tv comprata ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 luglio- Dal 1 luglio 2022 chiuderà i battenti il sistema di trasmissione televisiva digitale Dvb - T e si passerà a quello di seconda generazione, il Dvb - T2 . Chi ha una tv comprata ...

Bonus tv, il ministro Giorgetti ha firmato il decreto - - > Leggi Anche Nuovo digitale terrestre, cosa cambia a partire da settembre 2021 Il bonus rottamazione tv ha, infatti, l'obiettivo di favorire la sostituzione di apparecchi televisivi che non ...

