Berrettini nella storia: primo italiano in semifinale a Wimbledon dopo 61 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una pagina di storia del tennis italiano si è scritta oggi a Wimbledon, e ancora non è finita. Matteo Berrettini vola in semifinale a Wimbledon, sull'erba, nel torneo più prestigioso. Il romano batte ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una pagina didel tennissi è scritta oggi a, e ancora non è finita. Matteovola in, sull'erba, nel torneo più prestigioso. Il romano batte ...

Advertising

InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - sportface2016 : +++Matteo #Berrettini nella storia, è in semifinale a #Wimbledon: secondo italiano di sempre a riuscirci, affronterà Hurkacz+++ - teatrolafenice : ???? In bocca al lupo alla nostra Italia dello sport che sale sempre più in alto: dopo 60 anni ritroviamo l'Italia di… - pignafisherman : Berrettini ha già fatto più di quanto Sinner farà mai nella sua vita - Oriana_Mati : RT @GeorgeSpalluto: Matteo Berrettini nella STORIA. 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, un italiano è in SEMIFINALE a WIMBLEDON. SEMIFINALE a… -