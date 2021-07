Berrettini-Auger-Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini oggi sfida Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale di Wimbledon 2021. Il romano cerca uno storico approdo al penultimo atto, cercando di riscrivere la storia del tennis azzurro: in semifinale, per il vincente, si prospetta la sfida con uno tra Federer e Hurkacz. Il match andrà in scena mercoledì 7 luglio, come secondo match dalle ore 14:00 italiane sul campo numero uno. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteosfida Felixai quarti di finale di. Il romano cerca uno storico approdo al penultimo atto, cercando di riscrivere la storia del tennis azzurro: in semifinale, per il vincente, si prospetta la sfida con uno tra Federer e Hurkacz. Il match andrà in scena mercoledì 7 luglio, come secondo match dalle ore 14:00 italiane sul campo numero uno. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In ...

