Ascolti Tv 6 luglio | consenso Nazionale | 17 | 4 mln e 67 | 5% su Rai1 e 2 | 4 mln e 9 | 4% su Sky | per la vittoria ai rigori Jorginho segna davanti all’83%

(Di mercoledì 7 luglio 2021)tv, i precedenti nel torneo della nostra: Mancini e company sual 65,2% col Belgio, al 61,1% con l’Austria andando ai supplementari, al 60% (ore 18) con il Galles, al 51,9% con la Svizzera, al 50,7% con la Turchia Per gli iberici è l’equivalente di quello che in patria è la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Ieri il ‘clasico’ continentale, Italia-Spagna, ha fermato l’attenzione – nei momenti topici – di quasi l’80% dei televisori accesi e circa 20 milioni di spettatori, monopolizzando e bloccando, con altissimi livelli di permanenza, l’attenzione del pubblico televisivo martedì 6. Nella ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Martedì 6 luglio 2021 Carramba che Italia: su Rai1 17,4 milioni – 67.5% (rigori al 72.6%) - infoitcultura : Ascolti tv 6 luglio 2021: Europei 2021 Italia-Spagna (67.5%) – Rigori (72.6%), Mr Wrong Lezioni d’amore | Dati Audi… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 6 luglio: consenso Nazionale, 17,4 mln e 67,5% su Rai1 e 2,4 mln e 9,4% su Sky, per la vittoria ai rigor… - Gi01992 : Ascolti del 6 luglio di questi anni di soap turche. 2016 #CherrySeason - 2.374.000 19.37%. 2017 #CherrySeason - 2… - emabrue : Ascolti Tv 6 luglio: Consenso Nazionale, 17,4 mln e 67,5% su Rai1 e 2,4 mln e 9,4% su Sky, per la vittoria ai rigor… -

Così il totale si avvicina a 19.5 milioni di spettatori con quasi il 77% di share. Canale 5 ai minimi storici con la serie inedita "Mr Wrong-Lezioni d'Amore" con l'attore Can Yaman vista solo 854.000 ...Su Rai1 Italia -Spagna a 17,4 mln e 67,5% e su Sky a 2,4 milioni con il 9,4% su Sky. Su Canale5 Mr. Wrong 854mila e 3,4%.