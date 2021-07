A Wembley e in Italia con il cuore in gola: poi esplode il boato (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’illusione al gol di Chiesa, lo schiaffo di Morata. Supplementari da incubo e la gioia pazzesca ai rigori Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’illusione al gol di Chiesa, lo schiaffo di Morata. Supplementari da incubo e la gioia pazzesca ai rigori

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - Coninews : ???? FIESTA TRICOLORE ???? A Wembley l'Italia supera la Spagna dopo i calci di rigore e vola in FINALEEEEEEEEE! ??????… - Julia78210 : RT @Radio1Rai: L'Italia supera la Spagna 5 a 3 ai rigori e vola in finale. Domenica a Wembley affronterà la vincente tra Inghilterra e Dani… - porcocrono : RT @shootaeingstar: i bangtan hanno fatto un concerto al wembley e hanno portato fortuna all'italia per vincere la semifinale L'ANNO PROSSI… -