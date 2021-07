420 World Championships | poco vento | spagnoli ancora in testa

(Di mercoledì 7 luglio 2021) In archivio anche la seconda giornata di regate al 420 Frecciarossain corso di svolgimento a Marina degli Aregai con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo. Le condizioni meteo hanno consentito lo svolgimento di una sola prova sul campo A – quello F e U17 – e una sola per la flotta rossa (M e Mixed) sul campo B. Condizioni davvero difficili a Marina degli Aregai per la seconda giornata di regate del Mondiale 420. Nonostante un inizio incoraggiante conleggero, ma stabile, da levante tra i 6 e i 7 nodi, che ha consentito al Comitato di dare lo start alla prima e unica prova di giornata, le condizioni sono poi ...

Partenza delle regate della 420 International Class World Championship. Evento organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 10 luglio.