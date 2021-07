Una nuova spedizione all'Antartide cercherà l'Endurance, la leggendaria nave affondata oltre un secolo fa (Di martedì 6 luglio 2021) Una spedizione all'Antartide partirà l'anno prossimo alla ricerca del relitto dell'Endurance, la nave dispersa nel mare di Weddell che fu al centro di una delle più epiche avventure-disavventure legate all'epopea delle esplorazioni dei Poli. La località in cui è rimasta intrappolata la nave al comando di Sir Ernest Shackleton resta uno dei massimi misteri della marineria da quando affondò nel 1915. A differenza di molte tragiche spedizioni condotte ai Poli, costate la vita a decine e decine di uomini, il viaggio di Shackleton iniziato nel 1914 si concluse con la salvezza di tutti i 28 partecipanti, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Unaall'partirà l'anno prossimo alla ricerca del relitto dell', ladispersa nel mare di Weddell che fu al centro di una delle più epiche avventure-disavventure legate all'epopea delle esplorazioni dei Poli. La località in cui è rimasta intrappolata laal comando di Sir Ernest Shackleton resta uno dei massimi misteri della marineria da quando affondò nel 1915. A differenza di molte tragiche spedizioni condotte ai Poli, costate la vita a decine e decine di uomini, il viaggio di Shackleton iniziato nel 1914 si concluse con la salvezza di tutti i 28 partecipanti, ...

