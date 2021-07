Temptation Island: già tempo di falò di confronto tra Valentina e Tommaso (Di martedì 6 luglio 2021) La seconda puntata di Temptation Island è andata in onda ieri sera, lunedì 5 luglio 2021. I protagonisti assoluti sono stati anche questa volta Valentina e Tommaso. Se durante la prima puntata del reality delle tentazioni era stato Tommaso a restare deluso dalla fidanzata, le cose sono cambiate drasticamente e ora è stato proprio il 21enne romano a cedere e a baciare una tentatrice. Nel corso della puntata infatti Filippo Bisciglia ha mostrato un gran numero di video a Valentina che in questo modo ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato. Tommaso infatti ha ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 luglio 2021) La seconda puntata diè andata in onda ieri sera, lunedì 5 luglio 2021. I protagonisti assoluti sono stati anche questa volta. Se durante la prima puntata del reality delle tentazioni era statoa restare deluso dalla fidanzata, le cose sono cambiate drasticamente e ora è stato proprio il 21enne romano a cedere e a baciare una tentatrice. Nel corso della puntata infatti Filippo Bisciglia ha mostrato un gran numero di video ache in questo modo ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato.infatti ha ...

Advertising

Anto95045479 : RT @iosononicol: io mentre guardo temptation island cercando di capire perché umiliarsi in tv e non lasciarsi prima #TemptationIsland http… - Telchi_02 : Si ma scusate come fate a mandare in onda temptation island dopo amici? Cioè prima mi fanno vedere Juan santo che s… - Methamorphose30 : RT @iosononicol: io mentre guardo temptation island cercando di capire perché umiliarsi in tv e non lasciarsi prima #TemptationIsland http… - messybuthappy : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - zazoomblog : Temptation Island le anticipazioni sulla terza puntata in onda lunedì prossimo - #Temptation #Island #anticipazioni… -