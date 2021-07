Star Wars: Tie Fighter Total Conversion è un’incredibile mod ora disponibile – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 luglio 2021) Star Wars: X-Wing Alliance riceve una mod chiamata TIE Fighter: Total Conversion; ecco le incredibili aggiunte dei modder.. È da pochi giorni disponibile TIE Fighter Total Conversion (TFTC), una grande mod per Star Wars X-Wing Alliance. Questo progetto propone un porting del classico TIE Fighter del 1994 all’interno del motore grafico di X-Wing Alliance (1999). Si tratta di una versione con una grafica e un gameplay completamente ricreati. In TIE Fighter ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021): X-Wing Alliance riceve una mod chiamata TIE; ecco le incredibili aggiunte dei modder.. È da pochi giorniTIE(TFTC), una grande mod perX-Wing Alliance. Questo progetto propone un porting del classico TIEdel 1994 all’interno del motore grafico di X-Wing Alliance (1999). Si tratta di una versione con una grafica e un gameplay completamente ricreati. In TIE...

Advertising

virgy_xp : RT @insolenzadir2d2: Una particolare curiosità che lega la compianta #RaffaellaCarrà a Star Wars ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Andor: la serie spin-off di Star Wars nel caos per via di un focolaio di Covid-19 - zambra6601 : @IamBerry29 Ciccio....nel 77' a 11 anni io per Star Wars ho perso la testa.... - Fra_dal1897 : La prima trilogia è letteralmente la più bella! La amo non sapete quanto! Adoro alla follia Star Wars, non ce la po… - starwarsnewsit : Star Wars: il ritorno di Tie Fighter sta lasciando a bocca aperta | VIDEO - -