Se il numero di follower | secondo Sarri | rende Cristiano Ronaldo ingestibile

(Di martedì 6 luglio 2021) Vincere uno scudetto a Torino, sponda bianconera, sembra essere molto facile. A porre un freno all’egemonia juventina durata nove lunghi anni ci ha pensato l’Inter, nell’annata più difficile targata Andrea Pirlo. Un quarto posto finale che rappresenta un successo per molti tifosi, delusi ma consapevoli che il rischio di rimanere fuori dalla zona Champions è stato reale per buona parte della stagione. Insomma, una stagione atipica tinta di bianconero dopo lo scudetto conquistato nel 2020. Alla guida c’era Maurizioche ora si è voluto togliere qualche sassolino dalla sua scarpa, parlando di quel successo finale arrivato durante una gestione per nulla facile. E non solo ...