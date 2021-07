Romagnoli: la Carrà ha passato la vita a dimostrare al padre, sparito quando era piccola, cosa si era perso (Di martedì 6 luglio 2021) “Suo padre sparì da casa quando lei aveva un anno e mezzo. Ha passato gli altri settantasei e mezzo a dimostrargli (anche quando non c’era più) che cosa si era perso”. Su Repubblica, Gabriele Romagnoli dedica un bellissimo ricordo a Raffaella Carrà, scomparsa ieri a causa di una malattia su cui aveva mantenuto il riserbo, come su tutto ciò che ha riguardato la sua vita privata. “Raffaella non affondava mai”. Ha cambiato il costume in Italia. “Si accorse che un centimetro di pelle in più mostrato a quella platea poteva spostare il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) “Suosparì da casalei aveva un anno e mezzo. Hagli altri settantasei e mezzo a dimostrargli (anchenon c’era più) chesi era”. Su Repubblica, Gabrielededica un bellissimo ricordo a Raffaella, scomparsa ieri a causa di una malattia su cui aveva mantenuto il riserbo, come su tutto ciò che ha riguardato la suaprivata. “Raffaella non affondava mai”. Ha cambiato il costume in Italia. “Si accorse che un centimetro di pelle in più mostrato a quella platea poteva spostare il ...

Advertising

napolista : Su Repubblica. Accettò qualsiasi sfida, purché dignitosa. Non ebbe indulgenza per i peccati pubblici. Si teneva lon… - SimonaVietina : Raffaella Carra - A Far L'amore Comincia Tu 1977 (High Quality, Starparade) -

Ultime Notizie dalla rete : Romagnoli Carrà Arbore: 'Raffaella Carrà, una rivoluzionaria popolare' Raffella Carrà di certo rappresentava la star di questa televisione che ci racconta, una showgirl ... Aveva quella felicità di fare l'artista a tutto tondo, di divertirsi come sanno fare i romagnoli. ...

Morta Raffaella Carrà: l'Italia dice addio a una sua icona L'ultimo saluto La notizia della scomparsa di Raffaella Carrà è stata un terremoto in tutta Italia e non solo. Da Laura Pausini, che con lei condivide le origini e il carattere romagnoli, a Vasco ...

Raffaella Carrà morta, Bologna e la sua Romagna piangono la regina della tv il Resto del Carlino Raffelladi certo rappresentava la star di questa televisione che ci racconta, una showgirl ... Aveva quella felicità di fare l'artista a tutto tondo, di divertirsi come sanno fare i. ...L'ultimo saluto La notizia della scomparsa di Raffaellaè stata un terremoto in tutta Italia e non solo. Da Laura Pausini, che con lei condivide le origini e il carattere, a Vasco ...