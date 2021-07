Raffaella Carrà, l'annuncio di Sergio Iapino: 'Venerdì alle 12 un saluto virtuale da tutti i fans' (Di martedì 6 luglio 2021) Un saluto virtuale per Raffaella Carrà , scomparsa ieri a 78 anni. È l'appello che Sergio Iapino ha lanciato questo pomeriggio a tutti i fans di Raffa, di cui saranno celebrate le esequie Venerdì 8 ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) Unper, scomparsa ieri a 78 anni. È l'appello cheha lanciato questo pomeriggio adi Raffa, di cui saranno celebrate le esequie8 ...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - himerodevill : RT @gallant_bi: In onore di Raffaella Carrà, ricordo il momento più alto della mia carriera universitaria - M4r14P40l4 : Raffaella Carrà - A far l'amore comincia tu (in 5 lingue) -