Raffaella Carrà | giovedì il corteo funebre a Roma per il saluto pubblico

(Di martedì 6 luglio 2021) Si terranno venerdì 8 luglio ai funerali di, morta a 78 anni, alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Domani alle 16 il feretro partirà dalla sua casa, in Via Nemea ...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - romanticbee : Ancora non mi sembra possibile che sia morta Raffaella Carrà! ?? - betacaroteneee : RT @dailydrama2021: 06 Luglio 2021 Per qualcuno il brano Tanti Auguri di Raffaella Carrà è un inno alla superficialità relazionale https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Le prime pagine se le prende tutte, che ci fa lo scherzo di lasciarci proprio alla viglia di Italia - Spagna: la sua nazione d'origine e la sua nazione d'adozione. Dal 'Chissà se va' a 'Que fantastica esta fiesta' di ...Si terranno venerdì 8 luglio a Roma i funerali di, morta a 78 anni, alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Domani alle 16 il feretro partirà dalla sua casa, in Via Nemea 21, con un corteo funebre a tappe per permettere ...