Raffaella Carrà devastata da un tumore al polmone | il destino in comune col fratello Renzo

(Di martedì 6 luglio 2021) E’ stato un cancro ala uccidere in poco tempo, 38 anni. Questa la causa della morte. La nota conduttrice e showgirl è stata colpita da un carcinoma alle vie respiratorie che l’ha stroncata in pochi mesi. Il suo corpo, riferiscono fonti vicine alla famiglia, era ormai devastato dalla malattia., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - mingiulya : RT @albertoangela: Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dandogli… - Sniper137_ : RT @BLG_EMM: R. I. P. RAFFAELLA CARRA (18 JUN 1943-5 JUL 2021) -

La replica del fortunato show di, scomparsa ieri, ha radunato moltissimi spettatori, incantati dall'illusione di una showgirl sempre eterna e riconoscibile, come se non se ne fosse mai andata dalla vita e dai ...Dal nostro partner Notizie.it, il fratello Renzo morì mentre lei era a Sanremo: "Una tragedia" Anche per questo, il ministro della Salute Roberto Speranza , sollecitato dal deputato ...