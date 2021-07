(Di martedì 6 luglio 2021) In occasione degli Europei juniores 2021 dia Roma, Benedettaha parlato ai microfoni de ' La Gazzetta dello Sport '. La giovane nuotatrice ha parlato delle imminenti Olimpiadi di2020 e della sua programmazione: ' Spero che i Giochi arrivino in fretta . Quest'non fa altro che ...

Advertising

sportface2016 : Nuoto, #Pilato: “Non vedo l’ora di volare a #Tokyo, l’attesa accresce la tensione” - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #BenedettaPilato #NuotoTokyo2021 Nuoto, Benedetta Pilato: “Non vedo l’ora di andare… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #BenedettaPilato #DavidPopovici Nuoto, Europei Juniores 2021: Benedetta Pilato in Finale nei 50… - OA_Sport : #NUOTO Benedetta Pilato: “Non vedo l’ora di andare a Tokyo, c’è un po’ di tensione” - OA_Sport : #NUOTO Benedetta #Pilato in Finale agevolmente nei 50 rana, Popovici pazzesco nella 4x100 sl a #Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Pilato

Per la classe 2005, comunque, il titolo continentale in questa specialità non sembra essere affatto minacciato dal momento che nella Finale di domani la più vicina delle avversarie, ovvero la russa ...In occasione degli Europei juniores 2021 dia Roma, Benedettaha parlato ai microfoni de ' La Gazzetta dello Sport '. La giovane nuotatrice ha parlato delle imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020 e della sua programmazione: ' Spero che ...Prima giornata di finali e semifinali che va in archivio a Roma, sede degli Europei juniores di nuoto 2021. Un pomeriggio ricco di spunti con alcuni tratti d'azzurro. Indubbiamente, le attenzioni magg ...Benedetta Pilato firma anche il pomeriggio della prima giornata degli Europei juniores 2021 di nuoto a Roma. La tarantina, dopo aver siglato il miglior crono delle batterie nei 50 rana, si è ripetuta ...