“Mio padre mi fa soffrire”. L’accusa e il dolore del figlio vip: “Per me non c’è mai stato” (Di martedì 6 luglio 2021) Fa discutere l’ultima intervista al Corriere della Sera di Simon Messner, figlio della leggenda dell’alpinismo Reinhold. Poco tempo fa avevamo parlato del terzo matrimonio di Reinhold che è stato celebrato a maggio. “È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo” aveva detto Messner volendo mantenere il massimo riserbo su giorno e luogo del matrimonio con Diane Schumacher, 35 anni in meno. Una vita sempre al massimo quella di Reinhold, noto per aver scalato tutte le 14 cime del pianeta che superano gli ottomila metri. Per lui non si è trattato del primo matrimonio. Dal 1972 al 1977 è stato sposato con Uschi Demeter. Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Fa discutere l’ultima intervista al Corriere della Sera di Simon Messner,della leggenda dell’alpinismo Reinhold. Poco tempo fa avevamo parlato del terzo matrimonio di Reinhold che ècelebrato a maggio. “È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo” aveva detto Messner volendo mantenere il massimo riserbo su giorno e luogo del matrimonio con Diane Schumacher, 35 anni in meno. Una vita sempre al massimo quella di Reinhold, noto per aver scalato tutte le 14 cime del pianeta che superano gli ottomila metri. Per lui non si è trattato del primo matrimonio. Dal 1972 al 1977 èsposato con Uschi Demeter. Poi ...

