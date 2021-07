Malika Chalhy, chiuse le indagini sui genitori: "Ora rischiano il processo" (Di martedì 6 luglio 2021) Molestie, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata: sono i reati ipotizzati nell’avviso di conclusione indagini notificato dalla Procura di Firenze ai genitori di Malika Chalhy, la 22enne di Castelfiorentino (Firenze) che sarebbe stata cacciata da casa dopo aver rivelato alla sua famiglia di essere omosessuale. Il padre e la madre, scrive il Corriere Fiorentino, ora rischiano il processo. Il quotidiano ricorda come la vicenda abbia avuto inizio nel mese di gennaio, quando la 22enne aveva scritto una lettera ai familiari per dichiarare la propria omosessualità e dire ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Molestie, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata: sono i reati ipotizzati nell’avviso di conclusionenotificato dalla Procura di Firenze aidi, la 22enne di Castelfiorentino (Firenze) che sarebbe stata cacciata da casa dopo aver rivelato alla sua famiglia di essere omosessuale. Il padre e la madre, scrive il Corriere Fiorentino, orail. Il quotidiano ricorda come la vicenda abbia avuto inizio nel mese di gennaio, quando la 22enne aveva scritto una lettera ai familiari per dichiarare la propria omosessualità e dire ...

