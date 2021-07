La politica non sa decidere neanche sul suo totem | la Rai

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 luglio 2021) La notizia, in fondo prevedibile, è che è destinato a slittare il voto in Parlamento per il consiglio di amministrazione della Rai previsto per domani. Lo hanno chiesto i Cinque stelle perché, smarriti in una faida chiamata mediazione, non sono in grado di indicare il proprio nome per il consiglio di amministrazione. Ormai lì dentro ogni testa è un tribunale e, due giorni fa Vito Crimi, su mandato di Conte ha fatto sapere che la terna identificata dai loro componenti in Vigilanza non andava bene. E la gentile richiesta sarà accordata dagli altri partiti, per prassi, per cortesia, per consuetudine, ma soprattutto perché, tranne il Pd che in materia ha le idee chiare, sia pur con ...