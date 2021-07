Jack Savoretti | “Europiana” scala la classifica UK

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 6 luglio 2021) Per la seconda volta consecutivaconquista la vetta dellaUK. Chi èè un cantante britannico di origini anglo-italiane.si rifà al cantautorato di artisti come Bob Dylan, Paul McCartney, Simon & Garfunkel. Il suo esordio musicale avviene nell’album Hard Time for the Dreamer, della cantautrice britannica Shelly Poole, che esce nel settembre 2005.duetta con lei nei brani Anyday Now e Hope e nel 9 ottobre 2006 pubblica Without, il suo primo singolo. Corinne Bailey ...