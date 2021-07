Italia in finale: Spagna battuta ai rigori 5-3 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia è in finale. Dopo una partita lunghissima, con un finale da cardiopalma ai rigori, gli azzurri hanno battuto la Spagna. Decisivi, in negativo, gli errori spagnoli di Olmo e di Morata, mentre per l’Italia ha sbagliato Locatelli. a siglare il successo Italiano il gol di Jorginho.I tempi supplementari si erano chiusi sull’1-1. I gol nel secondo tempo regolamentare: al 15? la rete di Federico Chiesa, il pari di Alvaro Morata al 35?. L’Italia è la prima finalista di Euro 2020. Finisce 5-3 per gli azzurri. Prima dei rigori, c’era stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’è in. Dopo una partita lunghissima, con unda cardiopalma ai, gli azzurri hanno battuto la. Decisivi, in negativo, gli errori spagnoli di Olmo e di Morata, mentre per l’ha sbagliato Locatelli. a siglare il successono il gol di Jorginho.I tempi supplementari si erano chiusi sull’1-1. I gol nel secondo tempo regolamentare: al 15? la rete di Federico Chiesa, il pari di Alvaro Morata al 35?. L’è la prima finalista di Euro 2020. Finisce 5-3 per gli azzurri. Prima dei, c’era stato ...

RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - chetempochefa : SIAMO IN FINALE ?????? Che fantastica vittoria ai rigori, grande Italia ???? #ItaliaSpagna #ITAESP - stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - yellowdaySeN : RT @lupainthenorth: l’italia s’è desta ANDIAMO IN FINALE A CANTARE L’INNO FUORI TEMPO #ItaliaSpagna #EURO2020 - sweatxvale : RT @_killmymindz_: L’ITALIA IN FINALE E QUI TUTTI CHE FANNO I FUOCHI, SUONANO I CLASCON E URLANO STO ADORANDO TUTTO -