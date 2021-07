“Ha fatto colazione e si è alzato per camminare” | le ultime notizie sulle condizioni di Papa Francesco

Advertising

Laura88439150 : Mentre tu facevi la torta di mele io ho innaffiato, dato da mangiare ai miei mici fatto colazione ed avviato una la… - TheRub14 : @contefiele @ellyzanzi Ma il motivo dell’aggressione? Ero curioso leggendo l’articolo dalla foto che hai fatto. Tip… - reggiotv : Notte tranquilla per papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli, la prima dopo l'intervento chirurgico cui è… - cami_commenta : Ma onestamente a voi sembra una notizia importante che il Papa abbia fatto una colazione liquida dopo l'intervento?… - Lodamarco1 : RT @fanpage: Il Pontefice è in buone condizioni #6luglio -

Ultime Notizie dalla rete : fatto colazione

Rai News

12.29 Papa: "Decorso regolare, esami buoni" Il decorso post - operatorio del Papa prosegue in modo "regolare". Francesco "ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare". L'aggiornamento arriva dal direttore della Sala stampa vaticana Bruni. "Gli esami di controllo di routine sono buoni", spiega ..."Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post - operatorio è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni". Lo dichiara il direttore della Sala ...“Il decorso post-operatorio è regolare”: sono le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco, fornite oggi, martedì 6 luglio 2021, dal direttore della Sala Stampa del Vaticano, Matteo ...Roma, 6 lug. (askanews) - "Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post ...