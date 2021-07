Giovinco può tornare in Serie A: affare in corso, lui riflette (Di martedì 6 luglio 2021) Tra l’MLS e l’Arabia Saudita si è costruito una nuova vita, ma adesso Sebastian Giovinco può tornare in Serie A. Da una porticina secondaria e a 34 anni, ma per regalarsi un’ultima danza nel proprio campionato e – perché no – lanciare l’assalto alla maglia della nazionale. C’è – secondo Sky Sport – il Venezia su di lui. Giovinco sta riflettendo sulla proposta degli arancioneroverdi, l’ipotesi di tornare nel Belpaese lo stimola malgrado tra Toronto e Al-Hilal sia diventato una leggenda. Sarebbe un colpo ad effetto per porre basi solide verso una squadra che potrebbe lottare per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Tra l’MLS e l’Arabia Saudita si è costruito una nuova vita, ma adesso SebastianpuòinA. Da una porticina secondaria e a 34 anni, ma per regalarsi un’ultima danza nel proprio campionato e – perché no – lanciare l’assalto alla maglia della nazionale. C’è – secondo Sky Sport – il Venezia su di lui.stando sulla proposta degli arancioneroverdi, l’ipotesi dinel Belpaese lo stimola malgrado tra Toronto e Al-Hilal sia diventato una leggenda. Sarebbe un colpo ad effetto per porre basi solide verso una squadra che potrebbe lottare per ...

