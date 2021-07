Gettr | il nuovo social network filo-trumpiano | è stato subito hackerato

(Di martedì 6 luglio 2021) Diversi profili di importanti personalità repubblicane sono stati violati e modificati il giorno del lancio della piattaforma, che ha già diversi problemi (foto: Unsplash), ilmedia di destra creato dall’ex consigliere di Donald Trump, Jason Miller, è online da poco ma è giàdomenica, il giorno del suo lancio ufficiale. A essere presi di mira per primi sono stati i profili verificati di diverse personalità del mondo repubblicano e, come Mike Pompeo, Steve Bannon, Marjorie Taylor-Greene, Harlan Hill e lo stesso Miller. ...

MassimoRosss : Cari amici mi sono appena registrato su GETTR, il nuovo social network senza censura Twitter servante dello stato p… - jacoposimonetta : Consiglio a tutti di aprire un accout su GETTR. Potenzialmente, sarà il nuovo twitter. Solo che lì possiamo dire qu… - IsMadeInItaly_T : Il lancio del nuovo social Gettr - Billa42_ : Sonic: il meme inonda il nuovo social pro Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Gettr nuovo

Wired.it

Diversi profili di importanti personalità repubblicane sono stati violati e modificati il giorno del lancio della piattaforma, che ha già diversi ...Come possiamo vedere grazie anche a Business Insider, il team Trump ha reso disponibile la prima beta delsocial networkpensato per 'impedire ai conservatori di essere censurati sulle ...Diversi profili di importanti personalità repubblicane sono stati violati e modificati il giorno del lancio della piattaforma, che ha già diversi problemi ...Esordio tribolato per la piattaforma, online e subito oggetto di una violazione: alcuni profili di rilievo interessati dall'attacco.