Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – Lanciato e hackerato, subito., ilcreato da Jason Miller, ex consigliere di Donald, bucato il giorno stesso della sua presentazione al pubblico il 4 luglio. L’hacker è infatti riuscito a violare i profili di molti utenti appena iscritti, aggiungendo un messaggio decisamente singolare: “@JubaBaghdad era qui ? ^^ palestina libera ^^”. Perché lo ha fatto? Stando a quanto da lui affermato “soltanto per divertimento”. Sta di fatto che la piattaforma ha mostrato una chiara lacuna, una falla nella sicurezza che dovrà in qualche modo essere risolta dagli sviluppatori. Eppure Miller, Ceo di, ...