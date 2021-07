Ex-Ilva. Cassazione: accertato spandimento sistematico delle polveri (Di martedì 6 luglio 2021) Il ricorso di Ilva era contro la sentenza della Corte di Appello del 31 gennaio 2018 favorevole alle famiglie ricorrenti così come già avvenuto in primo grado. È quindi confermato il risarcimento che le famiglie in questione hanno avuto per i danni procurati dall'inquinamento e dalle polveri minerali di Ilva alle loro abitazioni Leggi su rainews (Di martedì 6 luglio 2021) Il ricorso diera contro la sentenza della Corte di Appello del 31 gennaio 2018 favorevole alle famiglie ricorrenti così come già avvenuto in primo grado. È quindi confermato il risarcimento che le famiglie in questione hanno avuto per i danni procurati dall'inquinamento e dalleminerali dialle loro abitazioni

