Draghi “Governi e imprese facciano di più per la parità di genere” (Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le disuguaglianze di genere nelle nostre società sono significative. Le donne sono capi di Stato o di governo in soli 22 Paesi; solo il 21,9% di tutti i ministri nel mondo sono donne. G20 Empower è un forum importante per affrontare le disuguaglianze di genere: in qualità di Presidenza del G20, l'Italia sostiene pienamente questo sforzo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in occasione della Terza Sessione Plenaria del G20 Empower.Si tratta di un gruppo di lavoro che, sotto l'egida del G20, che riunisce rappresentanti del settore privato e rappresentanti dei Governi dei Paesi membri per promuovere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le disuguaglianze dinelle nostre società sono significative. Le donne sono capi di Stato o di governo in soli 22 Paesi; solo il 21,9% di tutti i ministri nel mondo sono donne. G20 Empower è un forum importante per affrontare le disuguaglianze di: in qualità di Presidenza del G20, l'Italia sostiene pienamente questo sforzo”. Lo ha detto il premier Marioin occasione della Terza Sessione Plenaria del G20 Empower.Si tratta di un gruppo di lavoro che, sotto l'egida del G20, che riunisce rappresentanti del settore privato e rappresentanti deidei Paesi membri per promuovere ...

