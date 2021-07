Ddl Zan:in proposta Ostellari via 'identità di genere' (Di martedì 6 luglio 2021) "Nel disegno di legge eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere". Questa, a quanto si apprende, una delle proposte del relatore Andrea Ostellari (Lega) per modificare il Ddl Zan. . 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) "Nel disegno di legge eliminare, ovunque ricorrano, le paroledi". Questa, a quanto si apprende, una delle proposte del relatore Andrea(Lega) per modificare il Ddl Zan. . 6 ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - tsukiichanx : Quanto mi fa rabbia che tuttx TUTTX x politicx (chiesa inclusa) si stanno mettendo in mezzo per non approvare la le… - infoitinterno : Omofobia: Cirinnà, 'Lega vuole affossare ddl Zan, responsabile chi accetta gioco allo sfascio' -