Ddl Zan: Senato boccia richiesta di rinvio discussione. Legge in aula dal 13 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Lo scontro parlamentare sul disegno di Legge Zan contro la omotransfobia. Fallita la mediazione dei capigruppo di maggioranza, l'aula del Senato ha votato nel pomeriggio a favore della ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 luglio 2021) Lo scontro parlamentare sul disegno diZan contro la omotransfobia. Fallita la mediazione dei capigruppo di maggioranza, l'delha votato nel pomeriggio a favore della ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - claudio_2022 : RT @ALFO100897: Ddl Zan, Scalfarotto cambia idea e i gay lo fanno a pezzi: “Eunuco”. @Deputatipd @pdnetwork Solamente 'voi', per puro 'pro… - DaniLdC : Vuoi meno bene alla Ferragni o a Renzi? -