Ddl Zan, il Senato non approva la calendarizzazione (Di martedì 6 luglio 2021) Si è votato oggi, 6 luglio, a Palazzo Madama per la calendarizzazione del Ddl Zan. Si fa riferimento al disegno di legge che intende fornire: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenzaper motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“. Si arriva alla votazione in un clima di totale incertezza, con una proposta di mediazione sulla legge in attesa di calendarizzazione da parte della Lega. Andrea Ostellari, relatore del Carroccio, è intervenuto con una proposta perentoria, il cui scopo principale è: “eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere”. Il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 luglio 2021) Si è votato oggi, 6 luglio, a Palazzo Madama per ladel Ddl Zan. Si fa riferimento al disegno di legge che intende fornire: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenzaper motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“. Si arriva alla votazione in un clima di totale incertezza, con una proposta di mediazione sulla legge in attesa dida parte della Lega. Andrea Ostellari, relatore del Carroccio, è intervenuto con una proposta perentoria, il cui scopo principale è: “eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere”. Il ...

