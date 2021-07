Ddl Zan, Chiara Ferragni contro Renzi. Lui: pronto a confronto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scontro tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi sul Ddl Zan. L’influencer aveva condiviso una story su Instagram dove lasciava intendere che Italia Viva, di cui Renzi è leader politico, stesse boicottando il disegno di legge Zan sui diritti della comunità Lgbtq. Matteo Renzi ha risposto con un lungo post su Facebook, in cui la invita a un confronto aperto sul tema, definendola “banale e qualunquista”. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 luglio 2021) Strae Matteosul Ddl Zan. L’influencer aveva condiviso una story su Instagram dove lasciava intendere che Italia Viva, di cuiè leader politico, stesse boicottando il disegno di legge Zan sui diritti della comunità Lgbtq. Matteoha risposto con un lungo post su Facebook, in cui la invita a unaperto sul tema, definendola “banale e qualunquista”.

