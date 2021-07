Da ddl Zan a ddl Carrà, sul web vola la proposta (Di martedì 6 luglio 2021) Il ddl Zan? Chiamiamolo ddl Carrà, visto che la conduttrice e cantante scomparsa ieri era una vera e propria icona del mondo Lgbt e ne aveva più volte sposato le istanze. La proposta arriva via Twitter dallo sceneggiatore Enrico Cibelli, che interviene così nel dibattito sul ddl Zan, e spopola subito sul web: “Direi di chiamarlo Ddl Carrà, approvarlo e fine del discorso”, scrive Cibelli. E la sua proposta viene subito raccolta e ritwittata da moltissime persone, compresi personaggi del mondo dello spettacolo. Come Ermal Meta che si dice “totalmente d’accordo” con Cibelli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Il ddl Zan? Chiamiamolo ddl, visto che la conduttrice e cantante scomparsa ieri era una vera e propria icona del mondo Lgbt e ne aveva più volte sposato le istanze. Laarriva via Twitter dallo sceneggiatore Enrico Cibelli, che interviene così nel dibattito sul ddl Zan, e spopola subito sul web: “Direi di chiamarlo Ddl, approvarlo e fine del discorso”, scrive Cibelli. E la suaviene subito raccolta e ritwittata da moltissime persone, compresi personaggi del mondo dello spettacolo. Come Ermal Meta che si dice “totalmente d’accordo” con Cibelli. L'articolo proviene da Italia Sera.

