Covid, Speranza: “Nonostante la vaccinazione, i numeri ci segnalano contagi” (Di martedì 6 luglio 2021) Speranza, a margine di una visita all’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate, accompagnato dalla vicepresidente Letizia Moratti, annuncia che: “Purtroppo la pandemia da Covid non è finita. Dobbiamo dire la verità: i numeri ci segnalano, anche in altre parti d’Europa e del mondo, che Nonostante una vaccinazione significativa, il contagio può esserci a causa di su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 luglio 2021), a margine di una visita all’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate, accompagnato dalla vicepresidente Letizia Moratti, annuncia che: “Purtroppo la pandemia danon è finita. Dobbiamo dire la verità: ici, anche in altre parti d’Europa e del mondo, cheunasignificativa, ilo può esserci a causa di su Quotidianpost.

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Oggi superiamo 54 milioni di dosi di vaccini anti Covid somministrate, avanti con l'obbligo per i sanita… - Adnkronos : Speranza: 'Non è finita, con #varianti contagio anche con tante vaccinazioni'. #Covid. - TgLa7 : ++ #Covid, #Speranza: Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti ++ Situazione positiva per #vaccini, ma epidemia non chiusa - QuotidianPost : Covid, Speranza: “Nonostante la vaccinazione, i numeri ci segnalano contagi” - Bu_bu_ottoto : A noi ITALIANI non ci fanno stare tranquilli la variante @robersperanza ,la variante #Draghi , la variante… -